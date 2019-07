CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN / Che ne sarà di Gonzalo Higuain? Lui vorrebbe restare e rilanciarsi con Sarri alla Juventus, che però la pensa diversamente. Tradotto: i bianconeri vogliono disfarsene. Meglio ancora, cederlo alla Roma per provare a piazzare il colpo Zaniolo.

Il 'Pipita' riflette, per ora non vuole assolutamente andarsene né tantomeno trasferirsi in giallorosso. Sullo sfondo c'è l'Atletico Madrid , mentre - stando a 'La Gazzetta dello Sport' - alcuni intermediari sono pronti a suggerirgli una sicuramente ricchissima esperienza in. Di certo Paratici e company non si opporrebbero a un suo trasloco in Estremo Oriente.