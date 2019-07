CALCIOMERCATO SAMPDORIA RAMIREZ / E' agli sgoccioli l'avventura di Gaston Ramirez alla Sampdoria.

Il futuro del trequartista uruguagio dovrebbe essere in Russia: è in corso infatti una trattativa tra il club blucerchiato e lo, dove milita il suo ex compagno di squadra a Genova Fernando. Il club della Capitale è quindi in pole per il cartellino del classe '90, anche se di recente - come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it - c'è stato pure un sondaggio delfacente capo al miliardario russo Sergey Galitsky.