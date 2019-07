CALCIOMERCATO MILAN ANDRE SILVA MENDES RUBEN NEVES / Nome nuovo per il centrocampo del Milan, che ha praticamente chiuso per Bennacer. L'ultima idea - stando a quanto riportato da 'Sportmediaset' - porterebbe a RubenNeves. Il 22enne portoghese è in forza al Wolverhampton.

La squadra di Premier League valuta il suo tesserato benI rossoneri starebbero lavorando in gran segreto al colpo, con la regia di Jorge. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Nell'affare rientrerebbe un altro assistito dell'agente portoghese,. L'attaccante, nonostante la voglia di Giampaolo di puntarci, potrebbe essere sacrificato per arrivare al forte centrocampista. La valutazione del centravanti ex Siviglia sarebbe di 30 milioni di euro.