CALCIOMERCATO INTER CONTE PASTORELLO / Sono ore caldissime per il calciomercato Inter: la dirigenza nerazzurra si è incontrata nella nuova sede, inauguarata qualche settimana fa, per cercare di portarsi avanti sui diversi fronti di mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Presente ancheAntonio Conte: il tecnico vuole prendere parte a tutti gli incontri e dirige in prima persona le principali trattative di mercato, testimoniando la totale immersione in questa nuova avventura in cui è chiamato ancora una volta a dimostrare il proprio valore. Spicca anche la presenza di Lele Oriali.

In sede anche Federico, inevitabile che si sia parlato anche del futuro di Romelu: il centravanti delè il sogno numero uno dell'ex tecnico dellae deled è il profilo individuato dalla dirigenza dell'Inter per sostuire Mauro

Ma l'Inter ha fretta di chiudere prima altre operazioni: Pastorello inoltre cura anche l'affare in ballo tra Herta Berlino e Inter per Lazaro. La trattativa procede e le parti sono ottimiste verso la buona riuscita dell'affare. Senza dimenticare il baby Vergani, scelto come contropartita tecnica da girare alla Roma nell'affare Dzeko. Tanti nomi, ore caldissime: l'Inter spinge sull'acceleratore.