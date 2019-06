JUVENTUS KOULIBALY / La Juventus in difesa non si fermerà a Demiral in questo mercato estivo. Il capo area sport Paratici ha definito ieri in un incontro con il Sassuolo l'arrivo del giovane difensore turco, che ha impressionato i bianconeri nell'ultimo campionato e che dovrebbe restare alla corte del nuovo tecnico nella prossima stagione. La dirigenza campione d'Italia cerca però anche un colpo di spessore internazionale per il reparto arretrato.

Marquinhos e de Ligt restano in orbita juventina, anche se la strada soprattutto per l'olandese sembra compromessa vista la forte concorrenza di Liverpool, Barcellona e PSG. Ma il sogno della 'Vecchia Signora' si chiama Kalidou Koulibaly, più volte blindato comunque da De Laurentiis al Napoli nonostante offerte intorno ai 100 milioni di euro già pervenute dall'estero. Il possibile arrivo di Sarri in panchina potrebbe però aprire ad un'eventuale trattativa, con la Juve che farebbe leva pure sui buoni rapporti con l'agente Ramadani, che assiste anche lo stesso allenatore in uscita dal Chelsea. Stando a 'Tuttosport' ci sarebbero stati dei contatti continui negli ultimi tempi con l'entourage del difensore senegalese, per cui però non manca la concorrenza visto l'interesse datato di Real Madrid, Manchester United e PSG.

