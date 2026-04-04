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La Juve torna grande: c’è una firma eccellente fino al 2028

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Juve attivissima in vista del futuro: l’obiettivo della società è quello di tornare ai vertici in Italia e in Europa. 

Ormai ci siamo davvero. A prescindere dal piazzamento finale in campionato, la Juventus ha deciso di affidare la guida tecnica della prima squadra a Luciano Spalletti anche per le prossime stagioni. Il tecnico di Certaldo è considerato il profilo ideale per riportare la Vecchia Signora ai vertici sia in Italia che in Europa, ma procediamo con ordine e facciamo chiarezza.

Yildiz e Conceicao protagonisti di Juve-Sassuolo
Kenan Yildiz e Francisco Conceicao (Ansa) – Calciomercato.it

Sembra ormai tutto fatto per la firma di Spalletti con la Juve fino al 30 giugno 2028. Lo riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui il rinnovo biennale sarebbe ormai definito e mancherebbe soltanto l’ufficialità: società e allenatore starebbero già pianificando il futuro con una strategia di mercato condivisa.

Lunedì a Torino arriva il Genoa di De Rossi e sono fondamentali i 3 punti per la volata Champions League, ma in corso Galileo Ferraris hanno già deciso: sarà ancora Luciano Spalletti ad allenare la Juventus nella stagione 2026/2027.

 

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