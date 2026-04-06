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Juve-Genoa, Spalletti stupisce ancora: la scelta ufficiale in attacco

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L’allenatore bianconero ridisegna il reparto offensivo: le formazioni ufficiali della gara dell’Allianz Stadium

Alla fine Luciano Spalletti ha sciolto il dubbio in attacco nel tridente della Juventus per il match di Pasquetta contro il Genoa.

Spalletti sceglie David in attacco
Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Il tecnico bianconero cambia ancora e ritorna all’antico: sarà Jonathan David infatti a guidare il reparto offensivo della ‘Vecchia Signora’ nella sfida dell’Allianz Stadium. Il canadese, rinvigorito dalla doppietta con la sua nazionale, vince il ballottaggio con Boga per completare il trio davanti con Conceicao e Yildiz.

David torna così titolare dopo le ultime due panchine consecutive in campionato con Udinese e Sassuolo, con l’ex Lille che non va segno da inizio febbraio in occasione della trasferta di Parma (finora 7 gol complessivi in tutte le competizioni).

Serie A, le formazioni ufficiali di Juventus-Genoa

Per il resto nessuna novità per Spalletti, che punta sull’undici base per sfruttare l’occasione di avvicinarsi al Como (stoppato a Udine) e staccare la Roma in classifica nella corsa al quarto posto.

david esulta
Jonathan David torna titolare (Ansa) – Calciomercato.it

Tra i pali conferma per Perin, ormai consolidato come titolare nel ruolo a scapito di Di Gregorio. Thuram e capitan Locatelli faranno come al solito coppia in mediana, mentre Koopmeiners si accomoda nuovamente in panchina. Per Vlahovic ci sarà spazio in corso d’opera, con il serbo e Milik frecce da giocare nella ripresa per Spalletti. Unico indisponibile Adzic, mentre torna dopo il lungo infortunio Holm.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha; Colombo. All. De Rossi

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