Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve-Genoa, un big non ci sarà: annuncio ufficiale in diretta

Foto dell'autore

Novità di formazione in vista della sfida di lunedì tra Juventus e Genoa: questa è una pesantissima tegola. 

Lunedì 6 aprile, alle ore 18:00, la Juventus ospiterà il Genoa nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A. I bianconeri devono assolutamente vincere dopo il deludente pari interno contro il Sassuolo: il quarto posto del Como dista al momento tre punti e gli uomini di Luciani Spalletti non possono più permettersi passi falsi.

Norton-Cuffy in azione
Norton-Cuffy (Ansafoto) – calciomercato.it

Intanto, proprio in vista del match tra bianconeri e rossoblu c’è da registrare una importantissima defezione: De Rossi, infatti, sarà costretto a rinunciare a uno dei suoi uomini migliori, ovvero Brooke Norton-Cuffy. Ad annunciarlo è lo stesso tecnico del Genoa in queste ore: “Brooke purtroppo non prenderà parte alla partita. Ha avuto un piccolo infortunio alla fine dell’allenamento in Nazionale, ma non siamo preoccupati. Non è una cosa grave, ma è pesante per noi non averlo a disposizione“.

Assenza importante, dunque, per gli ospiti che non devono abbassare la guardia in vista della volata salvezza: riuscirà la Juventus ad approfittarne?

/7
3173

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

2 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

3 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

4 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

5 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

6 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

7 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 10%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU