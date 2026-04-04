Juve-Genoa, un big non ci sarà: annuncio ufficiale in diretta

Novità di formazione in vista della sfida di lunedì tra Juventus e Genoa: questa è una pesantissima tegola.

Lunedì 6 aprile, alle ore 18:00, la Juventus ospiterà il Genoa nel posticipo della trentunesima giornata di Serie A. I bianconeri devono assolutamente vincere dopo il deludente pari interno contro il Sassuolo: il quarto posto del Como dista al momento tre punti e gli uomini di Luciani Spalletti non possono più permettersi passi falsi.

Intanto, proprio in vista del match tra bianconeri e rossoblu c’è da registrare una importantissima defezione: De Rossi, infatti, sarà costretto a rinunciare a uno dei suoi uomini migliori, ovvero Brooke Norton-Cuffy. Ad annunciarlo è lo stesso tecnico del Genoa in queste ore: “Brooke purtroppo non prenderà parte alla partita. Ha avuto un piccolo infortunio alla fine dell’allenamento in Nazionale, ma non siamo preoccupati. Non è una cosa grave, ma è pesante per noi non averlo a disposizione“.

Assenza importante, dunque, per gli ospiti che non devono abbassare la guardia in vista della volata salvezza: riuscirà la Juventus ad approfittarne?