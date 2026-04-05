Juve scatenata, il nuovo attaccante può arrivare dal PSG

Juve molto attenta al mercato degli attaccanti: ecco chi potrebbe arrivare in estate dal Paris Saint-Germain.

In attacco molto dipenderà dalla permanenza o meno di Dusan Vlahovic e dalle discussioni relative al suo rinnovo di contratto, ma a prescindere da tutto la Juventus cerca con insistenza un altro nome importante per il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti.

I nomi che circolano a Torino sono sempre diversi, ma nelle ultime ore sarebbero in netto rialzo le quotazioni di Gonçalo Matias Ramos, classe 20001 del Paris Saint-Germain e della nazionale portoghese. L’ex Benfica continua a trovare poco spazio sotto la guida di Luis Enrique e piace a tanti club di Premier League (Manchester United, Chelsea e Newcastle) e Bundesliga (Borussia Dortmund, Lipsia), ma la Juve resta vigile e non ha alcuna intenzione di mollare la presa.

Ramos piace anche a Spalletti sia per la qualità tecniche che per la struttura fisica e l’allenatore della Juve avrebbe già dato il suo ok all’eventuale approdo del portoghese a Torino: come andrà a finire?