Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve scatenata, il nuovo attaccante può arrivare dal PSG

Foto dell'autore

Juve molto attenta al mercato degli attaccanti: ecco chi potrebbe arrivare in estate dal Paris Saint-Germain. 

In attacco molto dipenderà dalla permanenza o meno di Dusan Vlahovic e dalle discussioni relative al suo rinnovo di contratto, ma a prescindere da tutto la Juventus cerca con insistenza un altro nome importante per il reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti.

Gonçalo Ramos per l'attacco della Juventus
Gonçalo Ramos (Ansa) – Calciomercato.it

I nomi che circolano a Torino sono sempre diversi, ma nelle ultime ore sarebbero in netto rialzo le quotazioni di Gonçalo Matias Ramos, classe 20001 del Paris Saint-Germain e della nazionale portoghese. L’ex Benfica continua a trovare poco spazio sotto la guida di Luis Enrique e piace a tanti club di Premier League (Manchester United, Chelsea e Newcastle) e Bundesliga (Borussia Dortmund, Lipsia), ma la Juve resta vigile e non ha alcuna intenzione di mollare la presa.

Ramos piace anche a Spalletti sia per la qualità tecniche che per la struttura fisica e l’allenatore della Juve avrebbe già dato il suo ok all’eventuale approdo del portoghese a Torino: come andrà a finire?

/7
3173

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

2 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

3 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

4 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

5 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

7 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 10%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU