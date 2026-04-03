Bernardo Silva-Juve, nuovi contatti: la scelta con Jorge Mendes

Juve sempre vigile su Bernardo Silva che si appresta a dire addio al Manchester City: ecco cosa sta succedendo.

Ci sono prima la sfida di lunedì contro il Genoa, poi altre sette gare di campionato e soprattutto una qualificazione Champions League da conquistare, ma la Juventus ha le idee chiare su come rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. I bianconeri vogliono tornare protagonisti in Italia e in Europa e, per farlo, devono affidarsi a dei veri campioni con una grande esperienza alle spalle. Campioni alla Bernardo Silva, per intenderci.

Sì, perché il centrocampista portoghese classe ’94 si libererà a zero dal Manchester City in estate ed è il vero e proprio sogno di mercato della Juve di Luciano Spalletti. Ma c’è una novità: secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport’, i contatti tra l’agente Jorge Mendes e la dirigenza della Juve sarebbero continui ma qualsiasi discorso verrà approfondito a fine aprile. I bianconeri, la stella del City e il super agente di Lisbona, dunque, si sarebbero concessi un mese di tempo per riflettere sul futuro e per studiare la strategia migliore da adottare.