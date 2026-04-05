Juve, colpo da urlo in estate: lo porta Yildiz

Tutto vero: la Juve sta provando a prenderlo in vista dell’estate e un grande aiuto potrebbe arrivare da Yildiz.

Tra le priorità di mercato della Juventus in vista della prossima stagione c’è sicuramente un difensore centrale e uno dei nomi più caldi in tal senso rimane quello di Tarik Muharemovic, classe 2003 del Sassuolo e della nazionale bosniaca. Il calciatore originario di Lubiana ha già indossato la casacca della Next Gen bianconera dal 2022 al 2024 e potrebbe davvero fare ritorno a Torino a due anni esatti dal suo addio.

La Juve, in virtù di un accordo col Sassuolo che le garantisce il 50 per cento su una futura rivendita, potrebbe assicurarsi le prestazioni di Muharemovic a un prezzo davvero accessibile, senza dimenticare il fattore Yildiz: il numero 10 della Vecchia Signora ha già giocato insieme al bosniaco in Next Gen e potrebbe essere un fattore chiave per il suo ritorno alla Continassa. I due sono molto amici e Muharemovic sarebbe felicissimo di ritrovare alla Juve proprio Yildiz: attenzione, dunque, a questa pista che sembra destinata a riscaldarsi da qui alle prossime settimane.