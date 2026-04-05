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Juve, colpo da urlo in estate: lo porta Yildiz

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Tutto vero: la Juve sta provando a prenderlo in vista dell’estate e un grande aiuto potrebbe arrivare da Yildiz. 

Tra le priorità di mercato della Juventus in vista della prossima stagione c’è sicuramente un difensore centrale e uno dei nomi più caldi in tal senso rimane quello di Tarik Muharemovic, classe 2003 del Sassuolo e della nazionale bosniaca. Il calciatore originario di Lubiana ha già indossato la casacca della Next Gen bianconera dal 2022 al 2024 e potrebbe davvero fare ritorno a Torino a due anni esatti dal suo addio.

Muharemovic esulta dopo un gol col Sassuolo
Muharemovic (AnsaFoto) – Calciomercato.it

La Juve, in virtù di un accordo col Sassuolo che le garantisce il 50 per cento su una futura rivendita, potrebbe assicurarsi le prestazioni di Muharemovic a un prezzo davvero accessibile, senza dimenticare il fattore Yildiz: il numero 10 della Vecchia Signora ha già giocato insieme al bosniaco in Next Gen e potrebbe essere un fattore chiave per il suo ritorno alla Continassa. I due sono molto amici e Muharemovic sarebbe felicissimo di ritrovare alla Juve proprio Yildiz: attenzione, dunque, a questa pista che sembra destinata a riscaldarsi da qui alle prossime settimane.

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