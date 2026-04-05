Firma imminente con la Juve: contratto fino a giugno 2030

Stipendio da circa 4 milioni di euro netti a stagione

È imminente la firma con la Juve. Come racconta ‘Tuttosport’, tra le parti neanche c’è stata una vera e propria trattativa: criticato a lungo, con Spalletti è diventato un punto fermo, pressoché intoccabile di una squadra che in questo rush finale cercherà di conquistare l’agognato posto in Champions.

Locatelli-Juve avanti insieme. Stando al quotidiano torinese ci siamo per il rinnovo del centrocampista e capitano bianconero. Il classe ’99 firmerà a breve fino a giugno 2030, vedendo salire il suo stipendio a circa 4 milioni di euro netti a stagione.

L’avvento di Spalletti, visto quanto successo in Nazionale, sembrava potesse mettere la parola fine alla sua esperienza alla Juventus, invece il 28enne di Lecco è diventato col passare delle giornate sempre più importante per gli equilibri di una squadra che equilibri non ne aveva.

In questi ultimi mesi ha esibito anche una maggiore solidità mentale, uscendo spesso dal campo come uno dei migliori. Non è un caso che il suo prolungamento sia stato voluto con forza in primis dalla società: restano i difetti, ma oggi Locatelli è indiscutibilmente uno dei calciatori più importanti della Juve di Spalletti.