Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Lewandowski alla Juve, operazione approvata: “Più giovane della sua età”

Foto dell'autore

Il fuoriclasse polacco è sempre in scadenza di contratto col Barcellona

Rinnovo Vlahovic o meno, la Juve vuole prendere un grande centravanti per la prossima stagione. Negli ultimi giorni è tornata in auge la pista rappresentata da un certo Robert Lewandowski.

Il polacco è in là con l’età, ad agosto prossimo compirà 38 anni, ma ancora piuttosto integro sul piano fisico. E poi, aspetto tutt’altro che irrilevante, è in scadenza di contratto a giugno, anche se il Barcellona gli avrebbe proposto un rinnovo annuale con opzione.

Lewandowski esulta dopo un gol al Barcellona
Lewandowski alla Juve, operazione approvata: “Più giovane della sua età” (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’operazione Lewandowski trova l’approvazione di tanti tifosi juventini, probabilmente anche di Spalletti. Restando nel mondo Juve, sicuramente del connazionale ed ex bianconero ‘Zibi’ Boniek: “Sembra più giovane della sua età – ha dichiarato a ‘La Gazzetta dello Sport’ – Parliamo di un professionista esemplare, uno che in carriera non ha avuto grandi infortuni”.

Lewandowski è un fuoriclasse, e si sa che la classe non ha età, vedi Modric: “Il croato ha 40 anni e sta trascinando la squadra di Allegri, il paragone ci sta dato che parliamo di due campioni. Ma ci sono anche delle differenze: Modric è un centrocampista, Robert un attaccante e alla sua età è comunque più difficile fare la differenza in Italia. A mio avviso, però, in Serie A farebbe almeno una ventina di gol“.

Anche se a fine carriera, uno come Lewandowski alzerebbe e non di poco il livello della Juve attuale: “In bianconero conta soltanto vincere e la carriera di Robert parla chiaro. Ha alzato trofei ovunque, dal Lech Poznan al Borussia fino al Bayern e al Barcellona: dove va lui, si trionfa“.

/7
3347

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

2 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

3 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

4 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

6 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

7 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 10%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU