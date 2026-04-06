Lewandowski alla Juve, operazione approvata: “Più giovane della sua età”

Il fuoriclasse polacco è sempre in scadenza di contratto col Barcellona

Rinnovo Vlahovic o meno, la Juve vuole prendere un grande centravanti per la prossima stagione. Negli ultimi giorni è tornata in auge la pista rappresentata da un certo Robert Lewandowski.

Il polacco è in là con l’età, ad agosto prossimo compirà 38 anni, ma ancora piuttosto integro sul piano fisico. E poi, aspetto tutt’altro che irrilevante, è in scadenza di contratto a giugno, anche se il Barcellona gli avrebbe proposto un rinnovo annuale con opzione.

L’operazione Lewandowski trova l’approvazione di tanti tifosi juventini, probabilmente anche di Spalletti. Restando nel mondo Juve, sicuramente del connazionale ed ex bianconero ‘Zibi’ Boniek: “Sembra più giovane della sua età – ha dichiarato a ‘La Gazzetta dello Sport’ – Parliamo di un professionista esemplare, uno che in carriera non ha avuto grandi infortuni”.

Lewandowski è un fuoriclasse, e si sa che la classe non ha età, vedi Modric: “Il croato ha 40 anni e sta trascinando la squadra di Allegri, il paragone ci sta dato che parliamo di due campioni. Ma ci sono anche delle differenze: Modric è un centrocampista, Robert un attaccante e alla sua età è comunque più difficile fare la differenza in Italia. A mio avviso, però, in Serie A farebbe almeno una ventina di gol“.

Anche se a fine carriera, uno come Lewandowski alzerebbe e non di poco il livello della Juve attuale: “In bianconero conta soltanto vincere e la carriera di Robert parla chiaro. Ha alzato trofei ovunque, dal Lech Poznan al Borussia fino al Bayern e al Barcellona: dove va lui, si trionfa“.