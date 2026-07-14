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Juve, aumenta la concorrenza per Solet: le ultimissime

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Il difensore dell’Udinese piace a tantissime squadre: ecco le ultime in vista della prossima stagione. 

Tra i tanti difensori valutati dalla Juventus in vista del prossimo anno c’è anche Oumar Michael Solet Bomawaoko, noto semplicemente come Oumar Solet, classe 2000 francese di proprietà dell’Udinese. L’ex Salisburgo è reduce da un buonissimo campionato con la maglia friulana e adesso il suo nome è finito sul taccuino di tantissime squadre.

Solet esulta con un compagno
Solet (AnsaFoto) – Calciomercato.it

La Juve di recente ha avuto più di un contatto con l’entourage del calciatore e con la dirigenza dell’Udinese, ma la concorrenza starebbe aumentando con il passare del giorni: secondo quanto riferito da “Tuttoudinese.it”, Solet sarebbe adesso finito nel mirino di Atletico Madrid, Besiktas e Leeds.  

Una pessima notizia per l’amministratore delegato e direttore generale Carnevali che, a questo punto, potrebbe virare con decisione su altri profili per rinforzare la retroguardia a disposizione di Luciano Spalletti.

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