Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

PAGELLE e TABELLINO Juventus-Genoa 2-0: McKennie onnipresente, David fermo al palo

Foto dell'autore

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valevole per la 31° giornata del campionato di Serie A. I bianconeri di Spalletti portano a casa i tre punti grazie ai gol dell’americano e di Bremer

La Juventus regola per 2-0 il Genoa e sfrutta l’occasione, rilanciandosi nella corsa al quarto posto dopo lo stop del Como e il ko della Roma.

Le pagelle di Juventus-Genoa
Juve-Genoa, Bremer in gol (Ansa) – Calciomercato.it

Bremer e McKennie consegnano tre punti fondamentali a Spalletti, con i bianconeri che rischiano solo nell’ultima parte dopo aver dominato la contesa. Protagonista del pomeriggio dell’Allianz Stadium anche Di Gregorio (in campo per l’infortunio di Perin), che neutralizza il rigore di Martin e blocca sul nascere la rimonta dei ‘Grifoni’.

Luci e ombre per Bremer, mentre David rimane ancora all’asciutto. McKennie è dappertutto, Vitinha e Martin tradiscono De Rossi.

Pagelle, Top e Flop di Juve-Genoa: riscatto Di Gregorio, fantasma Vitinha

JUVENTUS

TOP: McKennie 7,5 – Dopo un paio di prestazioni da comune mortale, torna a ruggire macinando chilometri e cambiando 3-4 ruoli nell’arco della partita. Conduce e finalizza l’azione del bis bianconero, trova il tempo inoltre per divorarsi la doppietta personale. Peccato per il giallo che gli farà saltare la trasferta con l’Atalanta. Onnipresente e dietro solo a Yildiz per gol stagionali (9): sugli scudi nella ‘Vecchia Signora’ insieme a Di Gregorio.

FLOP: David 5,5 – Cerca di legare il gioco e liberare spazio per l’arrembante McKennie, però anche stavolta non sfrutta a dovere la chance da titolare dopo il rilancio di Spalletti. La Juve macina gioco e occasioni, il canadese invece si ferma al palo: ancora a secco, ormai da oltre due mesi. 

  • Perin 6 (46′ Di Gregorio 7,5)
  • Kalulu 6,5
  • Bremer 6
  • Kelly 6
  • Cambiaso 6,5 (83′ Holm SV)
  • Locatelli 6,5
  • Thuram 7
  • Conceicao 7 (83′ Miretti SV)
  • McKennie 7,5
  • Yildiz 6 (90′ Boga SV)
  • David 5,5 (67′ Milik 6)
  • All. Spalletti 7

GENOA

TOP: Baldanzi 6,5 – Il ‘Grifone’ si accende con il suo ingresso in campo. De Rossi lo lancia nella mischia a inizio ripresa, con il piccolo fantasista già a segno con le maglie di Empoli e Roma allo ‘Stadium’. Qualche grattacapo lo crea alla difesa di casa, senza riuscire però a cambiare il destino del match. 

FLOP: Vitinha 4,5 – Un dato nel primo tempo certifica un pomeriggio disastroso: soltanto 6 palloni toccati prima dell’intervallo. Anonimo e mai incisivo, fa scena muta all’Allianz Stadium. Un passo indietro quasi sorprendente visto il rendimento degli ultimi tempi. Fantasma.

  • Bijlow 5,5
  • Marcandalli 5,5
  • Ostigard 5,5
  • Vasquez 5
  • Ellertsson 5,5
  • Frendrup 5,5 (83′ Ekhator SV)
  • Malinovskyi 5 (67′ Masini 6)
  • Martin 4,5
  • Messias 4,5 (52′ Baldanzi 6,5)
  • Vitinha 4,5
  • Colombo 5 (67′ Ekuban 5,5)
  • All. De Rossi 5,5

ARBITRO: Massa 5,5

Serie A, il tabellino di Juventus-Genoa: Spalletti si rifà sotto per la Champions

La Juve non sbaglia contro il Genoa e accorcia a -1 il distacco dal Como nella corsa per un posto in Champions League. Spalletti sorride anche per un ritrovato Di Gregorio, che blinda il risultato nella ripresa ipnotizzando dal dischetto Martin (e Vasquez sulla ribattuta).

Per il tecnico bianconero da valutare le condizioni di Perin e Vlahovic, che hanno accusato dei problemi muscolari. Il Genoa si sveglia troppo tardi dopo l’ingresso di Baldanzi e paga le difficoltà della prima ora di gioco. 

McKennie tra i migliori di Juve-Genoa
Weston McKennie, centrocampista della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

JUVENTUS-GENOA 2-0
5′ Bremer; 17′ McKennie

Juventus (4-2-3-1): Perin (46′ Di Gregorio); Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (83′ Holm); Locatelli, Thuram; Conceicao (83′ Miretti), McKennie, Yildiz (90′ Boga); David (67′ Milik). A disposizione: Pinsoglio, Gatti, Cabal, Koopmeiners, Kostic, Zhegrova, Vlahovic, Openda. Allenatore: Spalletti

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup (83′ Ekhator), Malinovskyi (67′ Masini), Martin; Messias (52′ Baldanzi), Vitinha; Colombo (67′ Ekuban). A disposizione: Leali, Sommariva, Amorim, Zatterstrom, Sabelli, Otoa, Grossi, Ouedraogo. Allenatore: De Rossi

Arbitro: Massa (sez. Imperia)
VAR: Paterna
Ammoniti: Locatelli (J), McKennie (J), Frendrup (G), Bremer (J), Thuram (J)
Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 5′; presenti 40.585 spettatori (334 nel settore ospiti) per la sfida dell’Allianz Stadium

/7
3347

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

2 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

3 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

4 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

5 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

6 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

7 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 10%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU