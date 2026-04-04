Spalletti: “Rinnovo naturale, poco margine per la Champions”. C’è un’assenza per Juve-Genoa

Riprende la Serie A dopo la pausa: le dichiarazioni dell’allenatore bianconero in vista del match di Pasquetta all’Allianz Stadium contro il Genoa

Torna il campionato dopo la sosta per le nazionali, che purtroppo per l’Italia ha portato l’ennesimo dispiacere con la terza eliminazione consecutiva dal Mondiale ai playoff di qualificazione.

Luciano Spalletti ha ritrovato la squadra al completo alla Continassa negli ultimi giorni, ad eccezione di Adzic che è rimasto infortunato nelle gare con l’Under 21 del Montenegro. Il baby centrocampista ha rimediato un problema alla caviglia e salterà almeno un paio di partite.

L’allenatore bianconero, nella conferenza stampa pre Genoa, mette in guardia i suoi in vista della rincorsa al quarto posto: “Otto finali? Per la Juventus è una cosa normale giocare queste tipologie di partite. Dobbiamo essere pronti a fare il massimo e abbiamo poco margine vista la classifica. Non serve fare calcoli per la Champions“.

Spalletti prosegue elogiando De Rossi: “È uno dei miei figli e gli voglio bene, come lui penso ne voglia a me. Credo anche di essergli rimasto qualche volta sulle scatole, come succede tra un padre e un figlio. È un allenatore che caratterizza le sue squadre, che aggiungono qualcosa. Ci aspetta una partita molto difficile”.

Juventus, Spalletti tra rinnovo e campo: “Priorità al Genoa, Vlahovic e Milik possono coesistere”

Non potevano mancare ovviamente le domande sul futuro e il rinnovo di contratto con la Juve, sempre più vicino per il mister di Certaldo. Il focus però resta il campo e l’obiettivo quarto posto: “Non riesco a capire perché vi sta così a cuore… Sui rapporti è tutto regolare, la priorità adesso va data alla gara col Genoa che è difficilissima. È una roba che deve venire in maniera naturale, anche se c’è la possibilità di farla in un’ora”.

Vlahovic titolare? Ecco la risposta di Spalletti sull’utilizzo del numero nove: “Sta bene e si è allenato nel migliore dei modi, alternando allenamenti più forti con il recupero. La vedo dura che possa partire dall’inizio, ma ci darà una mano sicuramente dentro la partita. È a disposizione: valuterò nella maniera corretta”.

Sempre su Vlahovic e il rientro anche di Milik: “Possono giocare insieme e coesistere in campo. Uno è una punta più di sfondamento, mentre l’altro è più bravo a relazionarsi con i compagni. Se Milik è pronto per giocare dall’inizio? Viene da un lungo periodo di inattività, valutiamo con calma tutte le ipotesi”.

Incubo Italia, Spalletti: “Bisogna imporsi delle regole”

Per l’ex Ct azzurro, infine, non poteva mancare l’argomento Nazionale dopo la disfatta in Bosnia: “Li conosco e so la passione che tutti ci hanno messo, mi dispiace tanto. Non mi sento responsabile e non avrei avuto meriti in caso di qualificazione. In un momento così bisogna ragionare a mente fredda e fare delle valutazioni corrette, programmando nella maniera giusta. Bisogna valorizzare i giocatori e il patrimonio che abbiamo, imponendoci delle regole“.

“Come stanno i giocatori fuori dal Mondiale? Tutti, come anche i nostri, sono al guinzaglio del dispiacere. Però nel calcio si va avanti e devono lasciarselo alle spalle. Me li aspetto al massimo per disputare una partita difficile”, conclude l’allenatore della Juventus.