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Ultim’ora Juve, Spalletti fa fuori un big: cosa succede

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Le ultime in vista di Juventus-Genoa di oggi pomeriggio: Spalletti potrebbe sorprendere con questa scelta di formazione. 

Ci siamo. Alle ore 18:00 la Juventus ospita il Genoa nel match valido per il trentunesimo turno di Serie A: i bianconeri in caso di vittoria hanno l’opportunità di allungare a +3 sulla Roma, che ieri sera è stata travolta dall’Inter col punteggio di 5-2. La volata per la qualificazione alla prossima Champions League è entrata nel vivo e l’undici di Luciano Spalletti non può più sbagliare.

David può lasciare la Juventus
Jonathan David (Ansa) – Calciomercato.it

L’allenatore bianconero si affiderà al 3-4-2-1: davanti a Perin spazio a Kalulu, Bremer e Kelly, mentre a centrocampo agiranno McKennie, Locatelli, Thuram e Cambiaso da destra verso sinistra. Sulla trequarti giocheranno Conceicao e Yildiz alle spalle di Boga che è favorito su David per il ruolo di attaccante. Si tratterebbe di una clamorosa bocciatura per la punta canadese. Ecco il probabile undici della Juve per la sfida odierna contro il Genoa di De Rossi:

Juventus (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Boga.

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