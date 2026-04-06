Juve attenta, clamoroso sgarbo: va al Liverpool a zero

Pessime notizie per la Juventus in vista della prossima stagione: a rovinare i piani dei bianconeri è questa volta il Liverpool.

La Juve corteggia da tantissimo tempo Marcos Nicolás Senesi Barón, ma adesso rischia di dover dire addio al forte centrale difensivo classe ’97. Il 28enne argentino è in scadenza di contratto con il Bournemouth e in estate lascerà il club di Premier League a parametro zero. Proprio per questo motivo, il suo nome è finito sul taccuino dei bianconeri e di atre big e adesso arrivano pessime notizie dall’Inghilterra per la Vecchia Signora.

Secondo alcune informazioni raccolte, Senesi infatti sarebbe finito nel mirino del Liverpool che avrebbe individuato proprio nel 28enne originario di Concordia il sostituto ideale di Virgil Van Dijk: il contratto del campione olandese scade il 30 giugno 2027, ma a un anno dalla scadenza i Reds già si stanno muovendo per la sua sostituzione.

E occhio, dunque, a Senesi che potrebbe rimanere in Premier League ma con una maglia diversa da quella del Bournemouth: una mazzata pesantissima per la Juve, che rischia di dover rinunciare al calciatore argentino.