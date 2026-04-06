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Juve attenta, clamoroso sgarbo: va al Liverpool a zero

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Pessime notizie per la Juventus in vista della prossima stagione: a rovinare i piani dei bianconeri è questa volta il Liverpool. 

La Juve corteggia da tantissimo tempo Marcos Nicolás Senesi Barón, ma adesso rischia di dover dire addio al forte centrale difensivo classe ’97. Il 28enne argentino è in scadenza di contratto con il Bournemouth e in estate lascerà il club di Premier League a parametro zero. Proprio per questo motivo, il suo nome è finito sul taccuino dei bianconeri e di atre big e adesso arrivano pessime notizie dall’Inghilterra per la Vecchia Signora.

Senesi in azione
Senesi (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Secondo alcune informazioni raccolte, Senesi infatti sarebbe finito nel mirino del Liverpool che avrebbe individuato proprio nel 28enne originario di Concordia il sostituto ideale di Virgil Van Dijk: il contratto del campione olandese scade il 30 giugno 2027, ma a un anno dalla scadenza i Reds già si stanno muovendo per la sua sostituzione.

E occhio, dunque, a Senesi che potrebbe rimanere in Premier League ma con una maglia diversa da quella del Bournemouth: una mazzata pesantissima per la Juve, che rischia di dover rinunciare al calciatore argentino.

 

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