ROMA PARMA PAGELLE TABELLINO / Nell'ultima gara di Daniele De Rossi con i giallorossi, la Roma riesce a vincere contro il Parma per 2-1 solo nei minuti finali e dopo essere stata in vantaggio per gran parte di match. Protagonisti sul campo sono stati Lorenzo Pellegrini, il cui gol ha portato inizialmente in vantaggio i suoi, l'ex giallorosso Gervinho, autore della rete del momentaneo pareggio, e Perotti, uomo del gol vittoria. Protagonisti invece fuori dal campo sono stati i supporters capitolini, i quali hanno intonato cori per il numero 16 per tutti i 90' minuti. Applausi e commozione infine anche per Claudio Ranieri, anche lui ai titoli di coda con il suo secondo

ROMA

Mirante 6,5 - Compie un autentico miracolo sul tiro di Gervinho durante il primo tempo, dimostrandosi un valore aggiunto in questa squadra. Non può nulla sulla rete di Gervinho.

Florenzi 6 - Parte bene con un paio di galoppate sull'out di destra. Successivamente diventa protagonista di un contropiede sulla fascia opposta ma vanifica il tutto, servendo male Kolarov.

Fazio 5,5 - Attento e concentrato per gran parte di gara. L'argentino si è dimostrato prezioso in diverse occasioni, chiudendo le ripartenze avversarie. Poco concentrato invece sul gol di Gervinho.

Jesus 6,5 - È il migliore della retroguardia. Si prende gli applausi di tutto l'Olimpico giallorosso, fermando con il fisico Gervinho in campo aperto.

Kolarov 6,5 - È il registra difensivo della squadra. Mette in mezzo molti cross dalla sinistra, che vengono però poco sfruttati da Dzeko e dai centrocampisti.

De Rossi 6,5 - Per quanto fatto con la maglia della Roma meriterebbe 10 e lode. Gioca la sua ultima partita con la sua squadra come se nulla fosse e senza farsi deconcentrare dall'emozione. Campione vero. Dall'82' Under SV.

Pellegrini 7 - Non comincia benissimo, perdendo qualche pallone di troppo e concedendo un calcio di punizione da zona molto ravvicinata agli avversari. Il gol lo sblocca, consentendogli di mettere in campo maggiore qualità nelle giocate.

El Shaarawy 5,5 - Meno arrembante del solito sulla destra. Riesce a mettere due traversoni molto pericolosi nell'area dei ducali ma questo non riesce a rendere la sua prestazione sufficiente.

Pastore 6,5 - L'argentino mostra a sprazzi la sua qualità. Nella ripresa alza il proprio rendimento, mettendo in mezzo palloni interessanti per un Dzeko fuori forma. Esce tra gli applausi. Dal 57' Cristante 6 - Gara senza errori importanti.

Perotti 7 - Gioca a corrente alternata soprattutto nel primo tempo, riuscendo a mettere occasionalmente in difficoltà la retroguardia dei ducali. Nella ripresa va vicino al gol con una conclusione dalla sinistra. Riesce poi ad andare a segno nel finale di partita, rendendo vana la rete di Gervinho.

Dzeko 5 - Brutta partita per il bosniaco, che non riesce mai a entrare nel vivo della manovra. Quando lo fa gestisce male il pallone. Dal 62' Schick 6 - Entra in campo con il giusto atteggiamento. Va vicino al gol spizzando di testa un cross di Kolarov ma non trovando la porta.

All. Ranieri 6 - Fare meglio di così sarebbe stato difficile per chiunque.

Ottiene una vittoria importante ma non determinante in chiave Europa, mettendo in campo una squadra con la giusta concentrazione.

PARMA

Frattali 6,5 - Incolpevole sul gol, si dimostra bravo in occasione di una conclusione prima di Pellegrini e poi di Cristante.

Iacoponi 6 - Non soffre tantissimo Perotti quest'oggi, riuscendo a rallentarlo in diverse occasioni. Dal 79' Gazzola SV

Bruno Alves 5,5 - Non riesce a mettere in campo la sua esperienza e il suo carisma quest'oggi. Sbadato in alcune occasioni. Non la sua miglior serata della stagione.

Gagliolo 5,5 - Comincia con attenzione la gara, tenendo a bada i movimenti di Dzeko. Sfortunato in occasione del gol di Pellegrini, vista la deviazione che mette completamente fuori causa Frattali.

Gobbi 5,5 - Non compie errori degni di nota ma nella ripresa soffre la salita in cattedra degli avversari.

Dezi 6 - Spaventa due volte i capitolini: prima con un tiro da fuori area, deviato da Mirante, poi con un'incursione tenuta a bada da Fazio.

Stulac 5,5 - Partita senza acuti per lo sloveno, che non riesce mai a schermare la propria retroguardia. Dal 66' Machin 6,5 - Entra bene, fornendo l'assist a Gervinho per il gol del momentaneo 1-1.

Kucka 5 - Brutta partita per lo slovacco, che non riesce praticamente mai a far valere la propria fisicità.

Gervinho 7 - È l'elemento più temibile dei ducali. Mette in difficoltà i capitolini soprattutto nel primo tempo quando costringe Mirante a un intervento prodigioso. Nel finale di partita sigla il gol del momentaneo pareggio.

Ceravolo 5 - Sembra in serata, inaugurando la gara con una buona girata. Poi sparisce e cade nell'anonimato.

Sprocati 5,5 - Combina bene in un paio di occasioni: in una di queste è bravo a servire Gervinho. Nella ripresa esce di scena. Dal 90' Diakhate SV

All. D'Aversa 5,5 - Stupisce la Roma nel primo tempo, mettendo in campo una squadra aggressiva e pronta a lottare su ogni pallone. Deve cedere, anche per un pizzico di sfortuna, di fronte alla rete di Pellegrini. Nella ripresa i suoi calano.

Arbitro: Mazzoleni 6 - Dirige una gara tranquilla senza sbavature particolari.

TABELLINO

ROMA-PARMA 2-1

MARCATORI: 35' Pellegrini, 86' Gervinho, 89' Perotti

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; De Rossi (82' Under), Pellegrini; El Shaarawy, Pastore (57' Cristante), Perotti, Dzeko (62' Schick).

A disp.: Fuzato, Olsen, Karsdorp, Manolas, Santon, Marcano, Zaniolo, Nzonzi, Kluivert.

All. Claudio Ranieri

PARMA (4-3-3): Frattali; Iacoponi (79' Gazzola), Bruno Alves, Gagliolo, Gobbi; Dezi, Stulac (66' Machin), Kucka; Gervinho, Ceravolo, Sprocati (90' Diakhate).

A disp.: Sepe, Brazao, Kasa, Dimarco, Grassi, Barillà, Scozzarella, Biabiany.

All. Roberto D'Aversa

Ammoniti: Perotti, Pellegrini (R), Kucka (P).

Espulsi: -

Arbitro: Paolo Silvio Mazzoleni della sezione di Bergamo

Assistenti: Marrazzo - Posado

Quarto Ufficiale: Pairetto

VAR: Maresca

AVAR: Paganessi

