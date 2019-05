Napoli, pericolo Koulibaly: effetto domino e... addio?

NAPOLI KOULIBALY / Quello di Sergio Ramos è uno dei nomi più caldi sul calciomercato in queste ultime ore. Dalla Spagna si sono diffuse voci su una presunta rottura col Real Madrid che dovrebbe portare all'addio del capitano delle 'merengues', con la Juventus ed altri top club interessati e pronti ad assicurarselo. Una notizia che, di riflesso, preoccupa anche il Napoli.

Non basta infatti l'acquisto di Eder Militao ad un Real Madrid che vuole tornare subito ai vertici del calcio europeo ed in caso di addio di una colonna come Ramos servirebbe un altro nuovo innesto in difesa di spessore internazionale che la dirigenza spagnola potrebber aver identificato in Kalidou

Lo riferisce l'edizione online del quotidiano spagnolo 'As', secondo cui il centralone del Napoli è in cima alla lista dei desideri di Florentino Perez che lo aveva cerchiato in rosso come prima idea per sostituire Varane. Il francese, poi, ha annunciato la permanenza e dunque Koulibaly torna in auge ora per prendere eventualmente il posto di Sergio Ramos. In lista, poi, spiccano de Ligt, van Dijk, Gimenez e anche l'interista Milan Skriniar, che però ha da pochissimo rinnovato fino al 2023.

