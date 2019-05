FANTACALCIO SERIE A 38A ULTIMA GIORNATA CONSIGLI FORMAZIONI / Con la 38a giornata va in archivio la stagione 2018-2019 sia della Serie A che del Fantacalcio. Giochi fatti per molte squadre così come per tantissime leghe ma c'è ancora chi si gioca tutto con gli ultimi 90 minuti. Il turno finale ha un inizio piuttosto soft con i match del sabato tra Frosinone-Chievo (ore 18.00) e Bologna-Napoli (ore 20.30). La domenica si prosegue con altre due partite non importanti per la classifica come Torino-Lazio e Sampdoria-Juventus. Le sfide che decideranno gli ultimi piazzamenti in Champions League e chi dovrà retrocedere insieme a Frosinone e Chievo: sono in programma, invece, alle ore 20.30: occhi dunque puntati su Atalanta-Sassuolo, Cagliari-Udinese, Fiorentina-Genoa, Inter-Empoli, Roma-Parma e Spal-Milan. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 38a giornata della Serie A 2018/2019, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 38a giornata

Frosinone-Chievo sabato ore 18.00

⚡Hot: Pellissier è pronto a chiudere in bellezza. Bene Pinamonti

⛔Not: Ciano ha la spia della riserva accesa

⚽Sorpresa: Semper ha giocato molto bene contro la Samp

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Zampano, Paganini, Sammarco, Maiello, Beghetto; Ciano, Pinamonti.

Chievo: (3-4-1-2): Semper; Tomovic, Cesar, Bani; Depaoli, Rigoni, Hetemaj, Jaroszynski; Vignato; Pellissier, Meggiorini.

Bologna-Napoli sabato ore 20.30

⚡Hot: Orsolini è ormai una certezza assoluta. Perchè non scommettere su Callejon?

⛔Not: Mario Rui potrebbe essere già in vacanza

⚽Sorpresa: Luperto ha una grande chance

Bologna (4-3-3): Skorupski; Dijks, Lyanco, Danilo, Mbaye; Soriano, Pulgar, Poli; Palacio, Destro, Orsolini.

Napoli (4-4-2): Meret; Hysaj, Luperto, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Diawara, Ruiz, Verdi; Insigne, Mertens.

Torino-Lazio domenica ore 15.00

⚡Hot: Rincon e Lucas Leiva, mediani rocciosi! Immobile cerca ancora la via del gol

⛔Not: Marusic quest'anno non ha reso al meglio

⚽Sorpresa: Chi punta ancora su Bastos?

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meité, Rincon, Aina; Baselli, Berenguer; Belotti.

Lazio (3-5-2): Guerrieri; Bastos, Acerbi, Luiz Felipe; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile.

Sampdoria-Juventus domenica ore 18.00

⚡Hot: Quagliarella e Cristiano Ronaldo sono pronti ad andare a segno ancora una volta.

⚡Hot: Quagliarella e Cristiano Ronaldo sono pronti ad andare a segno ancora una volta. Ok Chiellini

⛔Not: Cuadrado non ha brillato da quando è rientrato

⚽Sorpresa: Perchè non schierare Pinsoglio?

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Junior; Praet, Ekdal, Jankto; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

Juventus (4-3-3): Pinsoglio; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado Can, Pjanic, Spinazzola; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Atalanta-Sassuolo domenica ore 20.30

⚡Hot: Masiello è chiamato all'ultima battaglia della stagione. Demiral è in grande forma

⛔Not: Rogerio sembra un po' fuori fase

⚽Sorpresa: Pronti a ballare la Papu Dance con Gomez?

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Sensi; Djuricic, Matri, Boga.

Cagliari-Udinese domenica ore 20.30

⚡Hot: Joao-Barella per chiudere in bellezza! Okaka adesso non lo ferma nessuno!

⛔Not: Pussetto, il gol ormai è un lontano ricordo

⚽Sorpresa: De Paul, dopo gli assist vuole terminare gon un gol dei suoi!

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Lykogiannis; Deiola, Cigarini, Ionita, Barella; Joao Pedro, Birsa.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Mandragora, Sandro, de Paul, D’Alessandro; Pussetto, Okaka.

Fiorentina-Genoa domenica ore 20.30

⚡Hot: Muriel o ora o mai più! Romero-Chiesa una garanzia!

⛔Not: Ceccherini continua a non convincerci!

⚽Sorpresa: Criscito, il capitano che non molla mai!

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Pezzella, Biraghi; Fernandes, Veretout, Benassi; Chiesa, Muriel, Mirallas.

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Pereira, Criscito, Radovanovic, Bessa, Veloso; Pandev, Lapadula.

Inter-Empoli domenica ore 20.30

⚡Hot: Serve un match da 'vecchio' Nainggolan! Caputo-Politano non si discutono

⛔Not: Bennacer, uomo mercato ma i bonus faticano ad arrivare!

⚽Sorpresa: Icardi per l'ultimo regalo alla sua Inter!

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Pajac, Bennacer, Acquah, Traoré; Farias, Caputo.

Roma-Parma domenica ore 20.30

⚡Hot: El Shaarawy-Fazio uomini bonus! Occhio a Kucka!

⛔Not: Kluivert, tanta corsa e sacrificio ma appannato sotto porta

⚽Sorpresa: vogliamo il saluto con un gol! Non si può non mettere De Rossi!

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; De Rossi, Cristante; Kluivert, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

Parma (4-3-3): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Stulac, Barillà; Biabiany, Ceravolo, Siligardi.

Spal-Milan domenica ore 20.30

⚡Hot: Aggrappati a Donnarumma e Piatek! Lazzari farà male ai rossoneri!

⛔Not: Rodriguez rischia davvero grosso, più del solito!

⚽Sorpresa: Occhio all'ex Petagna, quest'anno il gol è il suo pane quotidiano!

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Valoti, Kurtic, Fares; Petagna, Floccari.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

Martin Sartorio / Giorgio Trobbiani

