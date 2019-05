CALCIOMERCATO SCHULZ BORUSSIA DORTMUND / Dopo il gol decisivo contro l'Olanda messo a segno con la maglia della Germania, Nico Schulz, laterale dell'Hoffenheim, è balzato sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi.

Nelle scorse settimane, il giocatore è stato accostato con una certa insistenza al mercato dell' frutto anche di una dichiarazione dello stesso giocatore che aveva indicato la squadra nerazzurra come la squadra dei suoi sogni. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Nel suo futuro, almeno per il momento, però non ci sarà l'Inter. Schulz continuerà a giocare in Bundesliga: il Borussia Dortmund ha infatti annunciato l'ingaggio del giocatore che ha firmato un contratto fino al giugno 2024.

