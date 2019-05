Juventus, incontro Mourinho-Agnelli? La replica dell'entourage

JUVENTUS MOURINHO AGNELLI / È bastata la voce di un presunto incontro tra José Mourinho e il presidente Andrea Agnelli a far impazzire i tifosi della Juventus e non solo.

Lo 'Special One', con il lavoro del manager Jorge, è clamorosamente entrato negli ultimi giorni nella lista degli allenatori accostati alla panchina bianconera, scatenando le reazioni di tifosi bianconeri ed interisti per via del suo passato ed il legame con l'mai dissolto. Il portoghese è alla ricerca di una nuova panchina dopo l'esonero dal Manchester United, ma dal suo entourage, scrive 'Tuttosport', non arriva alcuna conferma in merito all'incontro con il presidente Agnelli.