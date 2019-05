Juventus-Atalanta 1-1, Ilicic-Mandzukic: Dea al terzo posto! Lo Stadium saluta Allegri e Barzagli

JUVENTUS-ATALANTA 1-1 ILICIC MANDZUKIC ADDIO ALLEGRI BARZAGLI CHAMPIONS GASPERINI - Termina 1-1 l'ultima partita casalinga della stagione 2018/2019 della Juventus campione d'Italia. In una serata caratterizzata dal saluto dello Stadium all'allenatore Massimiliano Allegri e ad Andrea Barzagli, i bianconeri si fanno bucare nel primo tempo da un'Atalanta in palla: al 33' è Ilicic a battere Szczesny sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa, i nerazzurri si abbassano e la Juve prende campo e cerca con maggiore convinzione la via del gol. Che arriva al minuto 80 grazie ad un tocco del subentrato Mario Mandzukic.

Nel finale, con la squadra di casa sbilanciata in avanti, i bergamaschi provano a portare a casa il bottino pieno, senza successo. Adesso, gli uomini di Gian Piero, al terzo posto in classifica dopo la sconfitta dell'Inter, si giocheranno l'accesso ai gironi dellacontro ilnell'ultima partita di campionato.

JUVENTUS-ATALANTA 1-1

33' Ilicic (A), 80' Mandzukic (J)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 90; Napoli 79; Atalanta e Inter 66; Milan 65; Roma 63; Torino 60; Lazio 58; Sampdoria 50; Sassuolo 43; Spal 42; Parma e Cagliari 41; Fiorentina, Bologna e Udinese 40; Empoli 38; Genoa 37; Frosinone 24; Chievo 16



