ROMA DE ROSSI TAPIRO D'ORO / Daniele De Rossi dopo Francesco Totti: la Roma perde un'altra icona dopo due anni di distanza. Un addio arrivato all'improvviso e che molto ha fatto discutere. Il centrocampista, 36 anni, ha ricevuto il Tapiro d'oro da Striscia la Notizia e ha parlato di quanto accaduto: "Vediamo, tra poco dovrei sapere dove continuerò e vedremo se potrò dare molto o poco.

Ci sono rimasto male? Un pochino".

L'inviato del programma di Canale 5 chiede come sia stato possibile rinunciare al capitano e De Rossi risponde: "E' il nostro lavoro. Ci sono persone che giocano a pallone e quelle che prendono decisioni. E chi ha preso la decisione, ha deciso questo. Come dirigente probabilmente, se avessi voluto, mi avrebbero fatto rimanere. Invece voglio giocare ancora? Vorrei provarci...". Non al Siviglia però, visto che De Rossi non rientra nei piani del club spagnolo, come raccontato da Calciomercato.it.

