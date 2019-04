Calciomercato Serie A, occasione Babel

CALCIOMERCATO SERIE A BABEL LAZIO FIORENTINA / Ryan Babel è pronto a lasciare il Fulham al termine della stagione.

L'attaccante olandese al 'Mail' ha confermato che il suo futuro è ancora tutto da scrivere: "Ci sono diversi fattori che mi porteranno a prendere la decisione giusta, il mio agente ha ricevuto diverse telefonate". Per restare aggiornato con tutte le news di mercato CLICCA QUI

Il calciatore potrebbe così diventare un'opportunità per la Serie A. Babel è stato accostato a gennaio alla Fiorentina che potrebbe riprovarci. Un'idea low cost che potrebbe far gola anche ad altre squadre come la Lazio. La priorità di Babel, però, al momento sembra preferire la Premier League: "Se potessi rimanere sarebbe grandioso!", ma nel calciomercato, con la giusta offerta, tutto è davvero possibile...

