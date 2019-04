CHAMPIONS JUVENTUS AJAX FORMAZIONI / La Juventus va caccia della semifinale di Champions League nella sfida di ritorno dell''Allianz Stadium' contro l'Ajax dopo l'1-1 del primo match ad Amsterdam. Massimiliano Allegri come all'andata deve rinunciare a Chiellini, oltre al forfait dell'ultima ora rappresentato da Mandzukic. Rientra dal 1' in mediana Emre Can, con Dybala favorito sul baby Kean per riempiere il vuoto lasciato in attacco dal croato.

C'è anche la soluzione 4-4-2, con Cancelo (in ballottaggio con De Sciglio in caso di tridente offensivo) avanzato a centrocampo e Bernardeschi al fianco diin attacco.

Teh Hag versante olandese recupera de Jong, che dovrebbe partire regolarmente dal primo minuto. Rientra Mazraoui rispetto all'andata, mentre viene confermato Veltman per lo squalificato Tagliafico. Arbitra il francese Turpin. Juventus-Ajax verrà trasmessa in chiaro su Rai1 e per gli abbonati su Sky Sport 1, mentre in streaming sarà visibile sulle piattaforme RaiPlay e SkyGo.

Juventus-Ajax, le probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Allegri

Ajax (4-2-3-1): Onana; Veltman, de Ligt, Blind, Mazraoui; Schone, de Jong; Ziyech, van de Beek, Neres; Tadic. All.: ten Hag

