LAZIO MILAN TARE / Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha commentato ai microfoni di ‘DAZN’ le decisioni di Rocchi durante Lazio-Milan. Pesante denuncia del dirigente biancoceleste: “Il titolo sarà ‘storia di una morte annunciata’, ciò che abbiamo temuto prima della partita è accaduto anche durante la stessa. Dispiace perdere una gara giocata alla grande, meritavamo di decidere questa sfida del campo tra le due squadre, non con quegli episodi.

Mi riferisco alla velocità con cui l’arbitro ha fischiato il primo rigore, un fallo di mano che si vedeva da mille metri che non c’era, il secondo poteva starci o non starci, visto che era un contrasto corpo a corpo e il milanista crolla a terra come se gli avessero sparato. Quello di Milinkovic è rigore netto, c’è un minimo contatto con la palla di Rodriguez ma c’è anche un grosso fallo. Chi ha giocato a calcio sa bene che quel rigore ci sta, o almeno un minimo dubbio che avrebbe portato l'arbitro a vedere le immagini. Siamo in debito con le decisioni dell'anno scorso e continuiamo, ne prendiamo atto. Non mi piace venir qui a fare la vittima ma meritavamo di decidere il nostro destino sul campo. Tireremo le somme alla fine e avremo una grossa rivincita in Coppa Italia".