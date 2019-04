Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO BOLOGNA GONZALEZ / "Ilcomunica di avere ceduto il diritto alle prestazioni sportive del difensore Giancarloal Los Angeles Galaxy a titolo definitivo": questo il comunicato con cui il club rossoblu annuncia la cessione del difensore 31enne. Gonzalez, in Emilia Romagna dal 2017, in questa stagione ha collezionato 14 presenze complessive ed ha giocato titolare nella gara della settimana scorsa contro l'quando ha indossato anche la fascia di capitano. Ora il suo futuro è in MLS.