p>CALCIOMERCATO UDINESE / Arrivato ad Udine dallanella campagna estiva di mercato per 20 milioni di euro, Rolandoè diventato l'acqusito più costoso di sempre della storia dell': un'operazione di mercato che ha creato anche qualche polemica ma il centrocampista classe 1997, perno dell'undici titolare dei bianconeri e della nazionale Under-21 italiana, sta dimostrando il suo valore in campo con prestazioni convincenti. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Oggi Mandragora ha realizzato un autentico eurogoal mettendo la parola fine alla partita che ha visto l'Udinese trionfare per 2-0 sul Genoa. Prestazioni che non stanno passando inosservate in Italia e all'estero. In Premier League potrebbe piacere al Watford, club riconducibile alla famiglia Pozzo mentre in Italia, tra le big che continuano a monitorare la sua crescita, occhio alla Juventus che ha ottenuto in estate un diritto di riacquisto, esercitabile alla fine del campionato 2019/20, da 26 milioni.

