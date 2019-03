Calciomercato Inter, Willian ha deciso: ecco il suo futuro

CALCIOMERCATO INTER WILLIAN CHELSEA FUTURO / Il suo è un nome che ha stuzzicato la fantasia di diversi club, Willian però non ha alcuna intenzione di lasciare il Chelsea.

Il brasiliano, con un contratto in scadenza nel 2020, è stato accostato ai club italiani di alta fascia,ma soprattutto. Il 'sogno' Willian sembra però destinato a rimanere tale: "Non so se ilmi vuole - si legge su 'SkySports' - di certo io voglio continuare qui. Il club è molto speciale per me, ho vinto titoli qui e il pubblico mi stima e ho l'affetto di chi lavora nel club", parole quelle di Willian che lasciano davvero pochi dubbi.