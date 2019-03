Genoa-Juventus, Ronaldo fuori: scatta la protesta dei tifosi... avversari!

GENOA JUVENTUS RONALDO / Se state cercando un biglietto per lo stadio Marassi, sappiate che molto probabilmente non lo troverete. Quasi tutto esaurito in pochi giorni, con gli ultimi 350 tagliandi a disposizione che saranno venduti stamattina prima del fischio d'inizio del lunch match tra Genoa e Juventus. Ma l'entusiasmo per l'arrivo in città della capolista lanciatissima verso l'ottavo scudetto consecutivo ha ieri lasciato spazio ad un po' di delusione tra molti tifosi che avevano già il proprio pass quando è stata annunciata l'esclusione di Cristiano Ronaldo dai convocati per la partita.

Lo riferisce il 'Corriere della Sera' che parla di diverse telefonate arrivate nella sede del 'Grifone' per minacciare la richiesta di rimborso del biglietto vista l'assenza di CR7, diventato motivo di richiamo per migliaia e migliaia di appassionati ormai in tutti gli stadi italiani, da parte sia di tifosi juventini in terra ligure ma anche degli stessi genoani che avrebbero voluto vedere da vicino il cinque volte Pallone d'Oro.

Troppo importante però per il tecnico bianconero Massimiliano Allegri avere il suo fenomeno tirato a lucido per la Champions League, visto anche il ritorno nelle convocazioni del Portogallo che porterà via energie fondamentali. Meglio risparmiare dove si può, come in campionato dove con 18 lunghezze di vantaggio la Juventus può permettersi qualche rotazione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui