Juventus, Ronaldo a rischio squalifica: denuncia dell'Atletico Madrid?

JUVENTUS CRISTIANO RONALDO CHAMPIONS LEAGUE ATLETICO MADRID / La Juventus attende quest'oggi, a partire dalle ore 12 a Nyon, il proprio avversario nei quarti di finale di Champions League. Al tempo stesso, però, è in ansia per quanto potrebbe succedere a Cristiano Ronaldo, finito nell'occhio del ciclone per il gestaccio rivolto ai tifosi dell'Atletico Madrid a fine gara martedì sera.

L'non ha ancora aperto nessun procedimento disciplinare, come spiega 'Tuttosport', ma a questo punto potrebbero essere i Colchoneros a chiedere l'apertura di un'inchiesta, denunciando direttamente il portoghese ai sensi dell'art. 15 paragrafo a), punto VI delle Disciplinary Regulations dell'Uefa. Nei comportamenti scorretti dei giocatori, la provocazione al pubblico comporta uno o più turni di stop. Potrebbe fare scuola il caso diall'andata, la partita in ogni caso è aperta.