Calciomercato Juventus, Alexis Sanchez come pedina di scambio

CALCIOMERCATO JUVENTUS BALE SANCHEZ / Alexis Sanchez lascerò il Manchester United in estate. Sono queste le indicazioni che continua a giungere dall'Inghilterra. Finito in un vicolo cieco da quando è arrivato ai Rè ed Devils, l'attaccante cileno non è mai riuscito ad esprimersi ai suoi vecchi livelli e nelle ltime ore si è parlato anche della decisione di tagliarsi lo stipendio pur di provare a risorgere altrove.

In Italia, ad esempio, si è parlato di, ma le ultime indiscrezioni clamorose arrivano dalla Spagna.

Secondo 'Don Balon', infatti, il Manchester United avrebbe offerto l'ex Barcellona al Real Madrid per tentare di arrivare a Bale. I Blancos hanno risposto con un no secco, valutando il giocatore non meno di 100-120 milioni di euro. Secondo i Red Devils, invece, la giusta valutazione del gallese sarebbe di 80 milioni.

