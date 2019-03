LAZIO INZAGHI LOTITO / Sembra tornato il sereno tra Simone Inzaghi e Claudio Lotito. Dopo mesi turbolenti, stando al 'Corriere dello Sport' ci sarebbe stata una telefonata chiarificatrice tra i due successiva al vittorioso derby contro la Roma, con i complimenti del presidente al tecnico.

Al centro del contatto telefonico l'attualità, con l'argomento futuro e rinnovo che sarebbe stato rimandato fine stagione.

Dopo le frizioni del passato la situazione è adesso più serena, aumentando le possibilità di una possibile riconferma di Inzaghi alla guida dei biancocelesti. Lotito prima di prendere una decisione finale svorrebbe una Lazio in lotta fino all'ultimo per il quarto posto Champions e la Coppa Italia, con l'allenatore piacentino che potrebbe restare al suo posto anche senza prolungamento del contratto in scadenza nel 2020. Ma una decisione finale verrà presa solo a bocce ferme e quando la stagione sarà conclusa.

