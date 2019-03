CALCIOMERCATO ROMA EL SHAARAWY / Il primo gol della nuova Roma di Claudio Ranieri è stato siglato da Stephan El Shaarawy: l'attaccante giallorosso ha realizzato un gol meraviglioso dal limite che ha aperto le marcature nella sfida vinta per 2-1 sull'Empoli. Nono gol per il Faraone in Serie A, autore di una stagione comunque positiva.

Prestazioni che non sono passate innosservate agli occhi della dirigenza della Roma: secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', è previsto un adeguamento di contratto intorno ai 3 milioni di euro fino al 30 giugno 2024, chiudendo così un quinquennale. Nelle prossime settimane è attesa l'ufficialità.