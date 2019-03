JUVENTUS ATLETICO MADRID CRESPO / Occhi puntati su Juventus-Atletico Madrid, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato l'ex interista Hernan Crespo che fa anche il suo pronostico: "Il Cholo Simeone è un caro amico, però questa volta a Torino troverà undici leoni, cattivi e determinati a tutto pur di ribaltare la sconfitta dell’andata a Madrid.

La Juventus vuole la Champions League, sa che questa è forse l’ultima opportunità per farcela con questo gruppo, e secondo me stavolta non se la lascerà sfuggire.L’ambiente della Juventus è eccezionale quando si tratta di preparare partite di questo genere in Champions. All’Allianz Stadium diTorino sarà di certo un inferno e l’Atletico Madrid dovrà dimostrarsi pronto a ribattere colpo su colpo: comunque vada, sarà una partita spettacolare.Se devo fare un pronostico, io dico che passa la Juventus. E chiedo scusa al Cholo che resta un grandissimo allenatore e un amico vero".