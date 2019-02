CALCIOMERCATO INTER ICARDI LUKAKU / Romelu Lukaku al posto di Mauro Icardi: l'attaccante belga è uno dei possibili obiettivi dell'Inter in caso di addio al bomber argentino. Come anticipato da Calciomercato.it, il calciatore del Manchester United è uno dei profili preso in considerazione dalla dirigenza nerazzurra se in estate dovesse arrivare la cessione dell'ex capitano.

Nell'edizione odierna del 'Corriere dello sport' si legge che il nome diè tra quelli che intriga di più la società interista ed è il profilo di giocatore che piace a Luciano Spalletti ma che eventualmente trova il consenso anche di Antonio, uno dei possibili sostituti dell'allenatore toscano in caso di addio a fine stagione.

Tornando all'attacco, altri nomi tenuti in considerazione per il dopo Icardi sono quelli di Dzeko, Zapata e Werner, senza dimenticare Dybala.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui