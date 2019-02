Calciomercato, il 'messaggio' di Chiesa alla Juventus

CALCIOMERCATO JUVENTUS FIORENTINA CHIESA / Federico Chiesa ribadisce il suo attaccamento alla Fiorentina.

Nel corso di un evento benefico, il giovane attaccante ha risposto alla domanda di un bambino, che gli chiedeva se in futuro andrà alla: "Per adesso forza viola". Seguito anche da Inter e Napoli , Chiesa ha quindi deciso di non sbilanciarsi. Già dalla prossima estate, del resto, potrebbero pervenire offerte allettanti per lui e per la società toscana.