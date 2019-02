NAPOLI EUROPA LEAGUE INSIGNE ANCELOTTI / L'attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare a 360° del momento dei suoi e di quello personale: "Bisogna sempre ricordare da dove si viene. Io ho dato tanto, ho fatto sacrifici, ma bisogna restare con la stessa testa. La fascia da capitanp dà tanta responsabilità, ma anche prima da napoletano la sentivo questa responsabilità. Ora è aumentata perché con la fascia bisogna tenere unito l'ambiente. Napoli-Juve? In queste partite non c'è bisogno che ti carichi. Mi dispiace non essere con la squadra a Parma, ma conoscendo la nostra forza faranno sicuramente una grande partita e porteranno il risultato a casa."

ANCELOTTI E HAMSIK - Insigne ha poi parlato di allenatore ed ex capitano: "Ancelotti trasmette serenità ed è importante dare fiducia a tutti.

In allenamento ci alleniamo tutti al massimo perché sappiamo che chi sta bene gioca. Nessuno si sente intoccabile, è giusto che sia così. E' questa la cosa speciale che ha.è solo da apprezzare quello che ha dato a società e tifosi. Dispiace che sia andato via così senza un saluto ufficiale, questo fa male, soprattutto a lui che ci teneva tanto. Ci sentiamo, abbiamo fatto la videochiamata, è un po' dimagrito. A volte è stato troppo buono, è la sua unica pecca. A Napoli ha dato tanto battendo diversi record".

SOGNO EUROPEO - Il Napoli ha pescato il Salisburgo in Europa League: "Le grandi squadre meglio prenderle il più lontano possibile, ma siamo sereni perché conosciamo la nostra forza e le qualità che abbiamo. Finale? Ci crediamo, possiamo competere. L'abbiamo dimostrato in Champions League, ce la siamo giocata contro due squadre importante. Lavoriamo per arrivare alla finale".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui