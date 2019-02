Calciomercato Fiorentina, si cerca un nuovo accordo con la Roma

CALCIOMERCATO FIORENTINA GERSON ROMA - La scorsa estate la Fiorentina ha preso il centrocampista Gerson con la formula del prestito secco dalla Roma.

Stando a quanto si legge su 'La Nazione', però, i viola sarebbero molto soddisfatti del rendimento del brasiliano e avrebbero chiesto un incontro alla dirigenza capitolina per discutere la possibilità di un trasferimento a titolo definitivo dell'exche, dal canto suo, non ha mai fatto mistero di trovarsi molto bene in Toscana.