INTER SAMPDORIA SPALLETTI / L'Inter supera la Sampdoria e risponde al Milan di Gattuso. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Luciano Spalletti ha analizzato la prestazione della sua squadra: "Questa vittoria è un segnale di serietà e personalità. Stiamo tentando di perforare la montagna di cose che si sono dette nelle ultime settimane sull'Inter". Sulla presenza di Icardi allo stadio: "Come già detto, abbiamo condiviso a tavolino la mossa fatta. Ho gradito molto che sia venuto allo stadio e avrei gradito ancor di più se fosse venuto nello spogliatoio a festeggiare la vittoria con i propri compagni.

Lui fa parte del gruppo e penso abbia gioito come tutti. Abbiamo bisogno di un ritorno alla normalità. Dentro lo spogliatoio si arriva alla stessa ora, si sta negli stessi luoghi e con le stesse persone. È difficile che ci siano provvedimenti che vietino a qualcuno di vivere le stesse emozioni che vivono gli altri. Siamo tutti dalla stessa parte e uno dei passaggi più importanti è che lui venga nello spogliatoio e viva con la squadra la felicità di fare questo lavoro e stare in un gruppo così vestendo una maglia gloriosa come quella dell'Inter". Infine, sulla partita: "Nel primo tempo c'era timore di sbagliare. Laè una squadra che spesso ti fa correre a vuoto, ma se usi tutta la tua qualità e ci sai mettere la qualità individuale gli si possono creare problemi. Invece nel primo tempo è stato più difficile. Essere sempre avvolti nei discorsi extra campo è difficile. Dopo l'1-1 è stato bellissimo l'applauso dei tifosi per farci ripartire, quella è la cosa che ha fatto ripartire nel tentativo di rimettere a posto le cose. Il pubblico ha partecipato in maniera emotiva".