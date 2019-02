Juventus-Frosinone, tegola Emre Can

JUVENTUS FROSINONE EMRE CAN / Tutto facile per la Juventus che in pochi minuti indirizza la gara contro il Frosinone grazie alle reti di Dybala e Bonucci.

Gara subito in discesa, ma con qualche piccola complicazione in vista della prossima. Al minuto 27' infatti il centrocampista Emre, dopo che poco prima aveva avuto un problema alla caviglia, rimedia un'ammonizione per fallo di mano: diffidato, il tedesco salterà la gara contro il Bologna in programma il 24 febbraio.