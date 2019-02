Calciomercato Juventus, saltato uno scambio per Rabiot

CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT / Il Bayern Monaco si ritira dalla corsa ad Adrien Rabiot. Ad affermarlo è 'Kicker' che racconta anche un retroscena invernale.

Secondo la rivista tedesca, infatti, a gennaio è saltato lo scambio Rabiot-Javi Martinez perché lo spagnolo ha rifiutato la destinazione. In vista della prossima estate, invece, anche la 'Bild' sostiene che il club bavarese non ha alcuna intenzione di soddisfare le elevate richieste della mamma del centrocampista, sia per l'ingaggio, sia per le commissioni. Una concorrente in meno, dunque, pere big inglesi.