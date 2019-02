JUVENTUS DOUGLAS COSTA / Douglas Costa ancora protagonista sui social. Dopo il like galeotto (poi cancellato) su un articolo che parlava dell'interesse del Manchester United nei suoi confronti, il brasiliano ha risposto con una emoji al commento di un tifoso su Instagram che gli chiedeva di restare alla Juventus.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

"Non lasciarci a giugno…" scrive l'utente, con il giocatore che ha replicato con il simbolo del, a lui caro visto il soprannome 'Flash' che da tanti anni lo contraddistingue. Un post enigmatico, che sicuramente non scioglie le riserve sul futuro in bianconero del nazionale verdeoro. Douglas Costa ha poi rassicurato sul proprio infortunio confermando che rientrerà presto, con l'ex Bayern Monaco che potrebbe quindi recuperare in tempo per l'andata degli ottavi di Champions League contro l'