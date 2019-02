ROMA PORTO CONCEICAO DI FRANCESCO / Tensione alle stelle tra le due panchine durante il secondo tempo di Roma-Porto: volano insulti tra Conceicao e Di Francesco poco prima del gol di Nicolò Zaniolo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ad accendere la miccia l'infortunio di: il franco-algerino è rimandato in campo dolorante ebutta la palla fuori. La Roma batte velocemente e allora il tecnico del Porto insulta Di Francesco che non ci sta: "Tu a me a fan... non mi mandi". Momenti di tensione con il direttore di gara che interviene per riportare la calma.