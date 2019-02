BOLOGNA GENOA MIHAJLOVIC / Il Bologna si Sinisa Mihajlovic è uscito con un pareggio nella sfida casalinga contro il Genoa. Ad analizzare la gara ci ha pensato proprio il tecnico serbo, ai microfoni del portale ufficiale bolognese: "Avremmo meritato la vittoria. Siamo partiti bene, andando in vantaggio e poi abbassandoci un po’.

Nella ripresa siamo entrati col piglio giusto".

Il tecnico ha poi continuato: "Mi piace una squadra così offensiva. Magari si prende anche qualche rischio ma ci si prova sempre. I ragazzi sono stati bravi, ci è mancato davvero poco. Non dimentichiamoci che il Genoa di Prandelli è un avversario tosto, organizzato. Si difende bene e ha uomini veloci. Peccato per la parte finale del primo tempo, quando forse abbiamo avuto un po’ paura di vincere e, anziché cercare il gol per chiudere la gara, ci siamo chiusi troppo prendendo l’1-1”.

