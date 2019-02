CALCIOMERCATO MILAN SAINT MAXIMIN / Il Milan nel corso della sessione invernale di mercato ha cercato di rinforzare il reparto degli esterni d'attacco: tra i nomi caldi anche quello di Allan Saint-Maximin del Nizza. L'idea si è sviluppata negli ultimi giorni di mercato ma i rossoneri non hanno raggiunto l'accordo con i francesi sulla formula dell'acquisto e sulla valutazione del calciatore. Il club transalpino spingeva per l'acquisto a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto, mentre il Milan era disposto a portarlo a casa solo in prestito con diritto di riscatto.

La prima richiesta del Nizza per il classe '97 con il contratto in scadenza è stata di 35 milioni di euro ma, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , un investimento di circa 23-24 milioni di euro sarebbe bastato al Milan per assicurarsi l'esplosivo Saint-Maximin. Terminata la sessione invernale del mercato, i contatti tra il Milan e l'entourage del giocatore sono continuati: il casting per l'esterno offensivo va avanti, il 21enne è uno dei profili più graditi, la trattativa ha ottime possibilità d'andare in porto in estate ma è tutta ancora da impostare e definire. Saint-Maximin è stato proposto anche alche non lo considera un profilo adatto all'idea di calcio di