MILAN NAPOLI GATTUSO / "Voglio fare grandissimi complimenti a tutti i ragazzi, hanno giocato una gara incredibile". Non nasconde la propria soddisfazione Rino Gattuso al termine della vittoria del suo Milan contro il Napoli ai quarti di Coppa Italia. Ai microfoni di 'Rai Sport' il tecnico ha commentato la prova dei suoi: "Piatek? il secondo gol se l'è inventato. Quando arriva negli ultimi 20 metri è un cecchino. Abbiamo saputo soffrire, il Napoli ci ha fatto abbassare tanto, ma ci siamo difesi bene e Piatek ha fatto la differenza". Sulle prestazioni attuali: "Ad inizio stagione esprimevamo un grandissimo calcio e ci siamo spesso fatti gol da soli. In questo momento stiamo lavorando bene. Paqueta da qualità, Piatek ha fatto buonissime cose, Castillejo ha dato velocità. Ci sta che dobbiamo magari fare più strada per fare gol, però la squadra può fare questo e altro". Sul Napoli: "E' una squadra che ti fa abbassare e ti crea difficoltà.

Bisogna essere bravi nelle linee di passaggio, siamo stati bravi anche coi terzini. Abbiamo fatto una grandissima partita anche in fase difensiva. I cambi sugli esterni?veniva da un infortunio, ci serviva freschezza sulle fasce. Ho cambiato i quattro giocatori perché volevo freschezza.era da tanto che non giocava, non ha fatto finora una grande stagione ma era il momento giusto per fargli ritornare fiducia". Su: "E' un giocatore che tante volte non ribalta l'azione a livello balistico, ha grande fisicità, ti da superiorità quando salta l'uomo. In fase di interdizione ha lavorato molto, si muove in diagonale e per noi in questo momento è un giocatore molto importante.? Guardo alla partita contro la, poi vedremo chi affrontare in semifinale. Nel momento dell'allungo abbiamo sempre sbagliato gara, qui dobbiamo migliorare, al momento ci sta portando avanti l'umiltà". Su Piatek einsieme: "Abbiamo provato a giocare a due punte con Cutrone e, ma due linee da quattro non mi piacciono molto, c'è poca copertura. Preferisco una squadra più equilibrata".