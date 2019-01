CALCIOMERCATO CACERES JUVENTUS LAZIO / Ci siamo per il passaggio alla Juventus di Martin Caceres.

Il difensore biancoceleste infatti starebbe aspettando a Fiumicino la mail che lo autorizzi a imbarcarsi per volarea Torino, dove lo aspetta un contratto che lo legherà nuovamente alla società bianconera.

Secondo 'Sky Sport', Juventus e la Lazio avrebbero risolto le ultime problematiche legate al ritorno in bianconero di Caceres e si sarebbero accordate sul prezzo del cartellino per una cifra attorno ai 600.000 euro. Niente Vissel Kobe per l'uruguaiano, che si prepara a riabbracciare i suoi ex tifosi. Con il ritorno dell'uruguaiano, potrebbe arrivare presto il via libera alla cessione di Benatia.

